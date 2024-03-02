На въезде в Крым на днище автомобиля нашли самодельное взрывное устройство

РИА Новости: на днище машины при въезде в Крым обнаружено взрывное устройство Самодельное взрывное устройство (СВУ) из компонентов иностранного производства обнаружено на днище автомобиля при въезде в Крым с севера на пункте пропуска «Джанкой».