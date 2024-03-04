Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным отправился к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX запущен к Международной космической станции (МКС). Он должен доставить на станцию экипаж миссии Crew-8, в составе которой — российский космонавт Александр Гребенкин.
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