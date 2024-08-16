Юрист Русяев заявил, что с сентября изменится расчет оплаты сверхурочной работы

Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев рассказал, что с 1 сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок работника, включая стимулирующие и компенсационные выплаты, это приведет к увеличению размера оплаты.
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