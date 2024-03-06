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Bloomberg: Киев может получить 800 тыс. снарядов в ближайшие недели

Bloomberg: Киев может получить 800 тыс. снарядов в ближайшие недели

Global Look Press/Philipp Schulze Союзники Украины смогли собрать почти весь объем средств, требующихся для реализации инициативы властей Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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