Bloomberg: Киев может получить 800 тыс. снарядов в ближайшие недели

Global Look Press/Philipp Schulze Союзники Украины смогли собрать почти весь объем средств, требующихся для реализации инициативы властей Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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