Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД Украины прокомментировал массированный удар ВС России

МИД Украины прокомментировал массированный удар ВС России

Вооруженные силы (ВС) России наносят массированный удар по объектам инфраструктуры Украины с вечера 31 мая.

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