Бежавшей из России Лазаревой* может грозить уголовное наказание с лишением свободы вплоть до двух лет

Популярной российской телеведущей и актрисе, лауреату телевизионной премии «ТЭФИ» Татьяне Лазаревой*, бежавшей из России сначала в Киев, а потом в Испанию, может грозить серьезное уголовное наказание с лишением свободы вплоть до двух.
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