Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей Русский
    очень интересно--Президент России знает в подробностях ,что происходит в стране с мигрантами?Ильхам Алиев плат...
  • Сергей Трофимов
    этих ублюдков явно купили укрофашистыВ Туве начали рас...
  • Сергей Трофимов
    этих ублюдков чинуш убивать нужно смерть врагам России как много чинуш в России предатели РоссииБастрыкин поручил...

Бастрыкин поручил провести проверку по факту выдачи квартиры семье приезжих из Мытищ. Возбуждено уголовное дело!

Бастрыкин поручил провести проверку по факту выдачи квартиры семье приезжих из Мытищ. Возбуждено уголовное дело!

Avia.pro - СМИ . Александр Иванович Бастрыкин, человек, который, кажется, уже давно решает всё и вся в нашей стране, на этот раз вмешался в дело о выдаче жилищного сертификата многодетной семье мигрантов в Мытищах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
elena shatunova
ваще не понимаю - жили бы у себя - такой благодатный край, тепло фрукты - какого хрена здесь надо то ---неее господа ...здесь можно базар таргавать, детей ражать - еще и платят за это - никогда у них не было ни достоинства ни гордости - только дай - желательно нахаляву - не будут они никогда нам равными - об этом еще при советской власти говорили - еле задницы научили правильно подтирать - какая там цивилизация
Ответить
2 час.
Мурзик
Вот такие твари распродают Россию, в Казахстане видимо патриотизмом заразилась.И что у нас не нашлось чинуши, своего казнокрада?
Ответить
2 час.
Сергей Трофимов
этих ублюдков чинуш убивать нужно смерть врагам России как много чинуш в России предатели России
Ответить
31 мин.

Картина дня

наверх