Бастрыкин поручил провести проверку по факту выдачи квартиры семье приезжих из Мытищ. Возбуждено уголовное дело!

elena shatunova

ваще не понимаю - жили бы у себя - такой благодатный край, тепло фрукты - какого хрена здесь надо то ---неее господа ...здесь можно базар таргавать, детей ражать - еще и платят за это - никогда у них не было ни достоинства ни гордости - только дай - желательно нахаляву - не будут они никогда нам равными - об этом еще при советской власти говорили - еле задницы научили правильно подтирать - какая там цивилизация