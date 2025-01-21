Avia.pro - СМИ . Александр Иванович Бастрыкин, человек, который, кажется, уже давно решает всё и вся в нашей стране, на этот раз вмешался в дело о выдаче жилищного сертификата многодетной семье мигрантов в Мытищах.
Бастрыкин поручил провести проверку по факту выдачи квартиры семье приезжих из Мытищ. Возбуждено уголовное дело!
Комментарии
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elena shatunova
ваще не понимаю - жили бы у себя - такой благодатный край, тепло фрукты - какого хрена здесь надо то ---неее господа ...здесь можно базар таргавать, детей ражать - еще и платят за это - никогда у них не было ни достоинства ни гордости - только дай - желательно нахаляву - не будут они никогда нам равными - об этом еще при советской власти говорили - еле задницы научили правильно подтирать - какая там цивилизация
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2 час.
Мурзик
Вот такие твари распродают Россию, в Казахстане видимо патриотизмом заразилась.И что у нас не нашлось чинуши, своего казнокрада?
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2 час.
Сергей Трофимов
этих ублюдков чинуш убивать нужно смерть врагам России как много чинуш в России предатели России
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31 мин.
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