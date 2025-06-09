Армия России ведет массированный удар по Украине: в ход пошли дроны и ракеты

Прямо сейчас Вооруженные силы России ведут комбинированный удар по вражеским объектам на Украине. Зафиксирован взлет пяти ракетносцев Ту-95МС с мурманского аэродрома «Оленья» и не менее четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с саратовской авиабазы ​​Энгельс-2.