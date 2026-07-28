Страна и люди
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Страна и люди

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Землетрясение произошло у берегов японского острова Кюсю, объявлена угроза цунами

Землетрясение произошло у берегов японского острова Кюсю, объявлена угроза цунами

У побережья японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. После подземных толчков Японское метеорологическое агентство (JMA) объявило угрозу цунами и предупредило о возможном подходе волн высотой до одного метра к отдельным участкам побережья.

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