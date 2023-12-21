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Хоккей и добрые дела: донорская акция объединила FESCO, «Русфонд» и «Адмирал»

Хоккей и добрые дела: донорская акция объединила FESCO, «Русфонд» и «Адмирал»

Транспортная группа FESCO, благотворительный фонд «Русфонд» и хоккейный клуб «Адмирал» провели совместную благотворительную акцию по вступлению в «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова» (РКДМ).

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