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Япония сняла запрет на поставки ряда машин в Россию

Япония сняла запрет на поставки ряда машин в Россию

Власти Японии сняли запрет на поставки в Россию так называемых «мягких гибридных» автомобилей. Об этом сообщает «Владивосток онлайн» со ссылкой на эксперта в области покупки подержанных машин из Японии Дениса Малых.

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