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Фильтрационные лагеря, раздел семей и травля: что Украина устроила в Харьковской области - Ганчев

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал о том, как проходит эвакуация мирных жителей в Харьковской области, проводимая Россией, и как зверски при этом действует Украина.

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