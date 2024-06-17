Флаг ИГ* захватчикам СИЗО-1 в Ростовской области передали под видом полотенец

Флаг ИГ* захватчикам в СИЗО-1 в Ростовской области был передан под видом полотенец. Следствие рассматривают версию, что этот предмет могли пронести сотрудники следственного изолятора, передает Telegram-канал Shot.
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