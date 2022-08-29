Бензема стал 7-м в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги. До Ди Стефано – 6 голов

Форвард «Реала» Карим Бензема вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. Для 34-летнего нападающего, сделавшего дубль во вчерашней игре 3-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (3:1), эти голы стали 220-м и 221-м в испанском чемпионате.
Форвард «Реала» Карим Бензема вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. Для 34-летнего нападающего, сделавшего дубль во вчерашней игре 3-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (3:1), эти голы стали 220-м и 221-м в испанском чемпионате.
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