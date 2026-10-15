- Таня, девочка, - говорила тётя Соня, - никогда не встречайся с мальчиком, который не провожает тебя до дома.
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