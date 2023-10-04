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Аргументы и Факты

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Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями

Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями

Службу безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины следует признать террористическими организациями, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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