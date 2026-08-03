Сборная Новой Зеландии отказалась встречаться с Россией в Бангкоке. Матч между футзальными сборными России и Новой Зеландии, который был запланирован в рамках международного турнира Continental Futsal Championship, не состоялся.
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