Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 540 подписчиков

Сборная Новой Зеландии отказалась встречаться с Россией в Бангкоке

Сборная Новой Зеландии отказалась встречаться с Россией в Бангкоке

Сборная Новой Зеландии отказалась встречаться с Россией в Бангкоке. Матч между футзальными сборными России и Новой Зеландии, который был запланирован в рамках международного турнира Continental Futsal Championship, не состоялся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии