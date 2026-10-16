Павел Рабцевич обнаружил звезду, меркнущую на 2 часа каждые 3 дня, провёл 74 теста своей гипотезы через модель и добился включения цели в очередь наблюдений на ноябрь Энтузиаст астрономии Павел Рабцевич использовал ИИ для анализа архивных данных NASA и, возможно, нашёл ранее неизвестную экзопланету.