Павел Рабцевич обнаружил звезду, меркнущую на 2 часа каждые 3 дня, провёл 74 теста своей гипотезы через модель и добился включения цели в очередь наблюдений на ноябрь Энтузиаст астрономии Павел Рабцевич использовал ИИ для анализа архивных данных NASA и, возможно, нашёл ранее неизвестную экзопланету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым