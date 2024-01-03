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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Технический директор «Альпин»: «Если копировать «Ред Булл», никогда его не обгонишь»

Технический директор «Альпин» Мэтт Харман заявил, что обогнать «Ред Булл» невозможно, если применять аналогичные решения, и поделился мыслями о впечатляющем болиде RB19.

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