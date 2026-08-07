Анастасия Меськова с детьми, Женя Малахова с дочерью и другие звёзды посетили премьеру фильма "Смешарики сквозь вселенные"

На днях в Москве состоялась премьера фильма "Смешарики сквозь вселенные", и гостями показа стали: Анастасия Меськова, Женя Малахова с дочерью, Яна Чурикова, ведущие шоу "По каверочку" Анастасия Белявская и Олег Сидоров с дочерью, Согдиана и Ян Цапник.
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