SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Анастасия Меськова с детьми, Женя Малахова с дочерью и другие звёзды посетили премьеру фильма "Смешарики сквозь вселенные"

Анастасия Меськова с детьми, Женя Малахова с дочерью и другие звёзды посетили премьеру фильма "Смешарики сквозь вселенные"

На днях в Москве состоялась премьера фильма "Смешарики сквозь вселенные", и гостями показа стали: Анастасия Меськова, Женя Малахова с дочерью, Яна Чурикова, ведущие шоу "По каверочку" Анастасия Белявская и Олег Сидоров с дочерью, Согдиана и Ян Цапник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии