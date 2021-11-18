Происшествия

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В Иркутской области полицейские оказали помощь водителю большегруза

Вчера вечером в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Качугский» поступило сообщение о том, что на участке «гора Муя» автодороги Качуг-Жигалово большегруз перегородил дорогу и не может двигаться из-за поломки.

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