В Иркутской области полицейские оказали помощь водителю большегруза

Вчера вечером в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Качугский» поступило сообщение о том, что на участке «гора Муя» автодороги Качуг-Жигалово большегруз перегородил дорогу и не может двигаться из-за поломки.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель Следственного комитета провел личный прием граждан
- В Волгограде возбуждено уголовное дело о получении взяток за выдачу подложных сертификатов о вакцинации в отношении бывшего работника медицинского учреждения
- Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о разрушении народного музея «Дорога жизни»