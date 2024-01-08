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Принцессы стали мамами в артах современной художницы

Принцессы стали мамами в артах современной художницы

Дети — цветы жизни, а в королевских семьях они ещё и продолжатели рода. Но, что самое главное, они — большая радость для своих родителей, а тут уже совсем не важно, принцы и принцессы они или же обычные люди.

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