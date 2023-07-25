Бунты в регионах станут федеральными?

В России более 30 лет капитализм, поэтому власть обслуживает в первую очередь интересы крупного капитала и олигархов, выполняет все их хотелки, а не интересы страны и ее народов... Олигархи до сих пор возят свои грузы через Украину в гейевропу, поэтому до сих пор не разрушена инфраструктура портов, ж/д тоннели, мосты на Украине. Ну а то, что через эти порты, ж/д мосты, тоннели завозят оружие и боеприпасы на Украину, которыми убивают наших бойцов на фронте и мирных в тылу, олигархам на это насрать, главное для них бабло заработать, ведь их детки уже за границей наслаждаются безбедной жизнью... Типа ничего личного, только бизнес... И то, что тоннели, мосты и прочую транспортную инфраструктуру трудно или нельзя разрушить, это все бла-бла-бла... Просто нужна политическая воля на этот шаг... Продажные элиты развалили СССР, теперь мечтают развалить и Россию... Как говорится рыба гниет с головы.... Какой мэр, губернатор, таковы и дела в его вотчине... Пока толстосумы капиталисты за копейки будут эксплуатировать эмигрантов и делать на этом свои миллиарды, а коррумпированные госчиновники и сотрудники полиции будут зарабатывать на эмигрантах свои миллиона, то в России в этой области ничего к лучшему не измениться, а с каждом годом будет становиться только хуже... А тут еще будут попытки привлечь эмигрантов в политические разборки, в том числе во время выборов...

Caltar

"Зачем они нам? На фронт мигранты не идут – в их странах за это можно получить срок. А в качестве чернорабочих можно использовать тех же местных алкоголиков, возродив советский опыт лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП). Это не нарушение прав человека, а наоборот – гуманитарная миссия. Лучше пусть работает чистый, выбритый, с трёхразовым горячим питанием, чем умирает под забором. Таких людей, к сожалению, у нас много. И последовательная работа с ними закроет потребность в мигрантах, – уверен эксперт.(А. Артамонов)",если мигрантов низя отправлять на фрон,хрен знает куда стрелять начнут,то использовать советский опыт,раз автор любит вспоминать прошлое,и создать стройбаты и пусть окопы роют,блиндажи строят,ведь среди прикативших сплошь "спецы" в строительстве? А если им страшно,боятся отвечать у себя,то лишать гражданства на хрен или они только гражданами России считаются как пособия получать и всё остальное,а когда долг стране отдавать,так им в родном кишлаке запрещают,пусть тогда там канавы и роют! Кстати,алкашей сейчас не так и много,в основном остатки доживают. И почему это их надо использовать как чернорабочих,а мигрантов нет,они вроде тоже выпить не против и работать не желают? И может хватит искать врагов только за бугром,у нас в стране их мало что ли? Это укропы с пиндосами к нам мигрантов зазывают,это они их от полиции отмазывают,прекращая дела и отменяя депортации? Это они не дали добро разогнать этих ушлёпков,что решили по Москве промаршировать,ведь если б это сделали русские,то давно половина со штрафами была,а кто-то и под статью попал,уголовную,за не законное шествие? Это они указывают нашему МИД,если чего,заблокировать принятие закона о привлечении получивших гражданства в армию и участие их в СВО? "«Также лично у меня возникают сомнения, что приезжие хотят у нас работать. Они хотят получить российское гражданство, и пользоваться всеми благами: получать пособия, материнский капитал, льготы для многодетных семей. Имея все привилегии, они уверены, что Россия должна им все больше и больше. Мигранты не соблюдают наши законы, создают диаспоры и выгораживают преступников. Это нельзя оставлять безнаказанным. Не хотят жить по нашим правилам? Значит надо ликвидировать диаспоры и депортировать нарушителей закона. Зачем мы направо и налево раздаем наше гражданство? Зачем мы обесцениваем звание – гражданин России?», - сказал Вадим Шумков,Курганский губернатор"!