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Закон, порядок, государство

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Психологами регионального центра психологической работы Восточного военного округа началась подготовка к мероприятиям по допуску к несению службы с оружием в летнем периоде обучения

Психологами регионального центра психологической работы Восточного военного округа началась подготовка к мероприятиям по допуску к несению службы с оружием в летнем периоде обучения

Основной задачей психологов в ходе мероприятий по допуску личного состава к несению службы с оружием является проведение психодиагностики, наблюдения, индивидуальные беседы и изучение документов военнослужащих.

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