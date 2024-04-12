Психологами регионального центра психологической работы Восточного военного округа началась подготовка к мероприятиям по допуску к несению службы с оружием в летнем периоде обучения

Основной задачей психологов в ходе мероприятий по допуску личного состава к несению службы с оружием является проведение психодиагностики, наблюдения, индивидуальные беседы и изучение документов военнослужащих.
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