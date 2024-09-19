Снижение ставок ФРС США напрягло рынок нефти – цены пошли вниз Татьяна АрестоваНа азиатских торгах 19 сентября цены на нефть снизились после более сильного, чем ожидалось, уменьшения ставки Федеральной резервной системы.
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