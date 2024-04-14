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Петербургский дневник

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Стало известно, какие летние шины выбирают петербуржцы

Стало известно, какие летние шины выбирают петербуржцы

В лидерах российские и южнокорейские бренды Покупая новые комплекты, петербуржцы в основном выбирают южнокорейские и китайские бренды, а в сегменте бывших в употреблении предпочитают европейские, об этом сообщает пресс-служба Авито.

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