Стало известно, какие летние шины выбирают петербуржцы

В лидерах российские и южнокорейские бренды Покупая новые комплекты, петербуржцы в основном выбирают южнокорейские и китайские бренды, а в сегменте бывших в употреблении предпочитают европейские, об этом сообщает пресс-служба Авито.
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