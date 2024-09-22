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Региональная Юридическая Служба

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Немецкий оборонный концерн представил самый передовой танк стран НАТО

Немецкий оборонный концерн представил самый передовой танк стран НАТО

Перспективный боевой танк Challenger 3 / © Rheinmetall AG  Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG разработал и представил публике усовершенствованную версию основного боевого танка Великобритании Challenger 3.

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