Лифтбек Honda GT представлен с двумя лицами[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Год назад Honda представила новое семейство электромобилей Ye, созданное специально для Китая и в кооперации с местными партнерами.
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