Сечин: США ежегодно получают $100 млрд из-за статуса резервной валюты доллара

США каждый год получают до $100 млрд из-за использования доллара в качестве мировой резервной валюты, привел глава "Роснефти" Игорь Сечин оценку международной консалтинговой компании McKinsey на Веронском Евразийском экономическом форуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии