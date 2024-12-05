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Сечин: США ежегодно получают $100 млрд из-за статуса резервной валюты доллара

Сечин: США ежегодно получают $100 млрд из-за статуса резервной валюты доллара

США каждый год получают до $100 млрд из-за использования доллара в качестве мировой резервной валюты, привел глава "Роснефти" Игорь Сечин оценку международной консалтинговой компании McKinsey на Веронском Евразийском экономическом форуме.

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