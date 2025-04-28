Российский штурмовик 51-й армии с позывным Каскад в беседе с РИА Новости сообщил, что в районе Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР) была ликвидирована группа, предположительно состоящая из польских наемников.
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