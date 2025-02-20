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Царьград

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Недалекое будущее: Терминатор присягнет России, а американцев превратит в пепел

Недалекое будущее: Терминатор присягнет России, а американцев превратит в пепел

В США боятся: терминатор заберёт не только одежду и мотоцикл, но ещё и работу? Роверы (так называются малыши-роботы на четырех колёсах, которые доставляют еду — прим.

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