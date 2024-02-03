Сенатор Элизабет Уоррен призвала поддержать законопроект об отмывании денег через криптоактивы

Элизабет Уоррен, выступая как главный оппонент свободного использования криптовалют в Конгрессе США, призывает законодателей поддержать ее законопроект направленный на противодействие незаконному использованию цифровых активов.
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