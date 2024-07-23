БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В НАЛЬЧИКЕ НАКАЗАЛИ ПРОЯВИВШИХ НЕУВАЖЕНИЕ К ГИМНУ РОССИИ. ОТДЕЛАЛИСЬ ШТРАФОМ ﻿

В НАЛЬЧИКЕ НАКАЗАЛИ ПРОЯВИВШИХ НЕУВАЖЕНИЕ К ГИМНУ РОССИИ. ОТДЕЛАЛИСЬ ШТРАФОМ ﻿

Military lífeyrisþegiЯ не просто помню СССР, я там жил. Суд Кабардино-Балкарской Республики оштрафовал восемь человек, проявивших неуважение к русскому гимну.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
Не ожидал, что так ЖЕСТКО отреагируют. Я думал лишат их дотаций русских, заставят идти на работу самим зарабатывать, мужей лишить государственных должностей (&quot;кормушки&quot;). Но государство их наказало так .... ЖЕСТОКО
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