Европа собирается обзавестись собственными ЗУР для перехвата гиперзвуковых ракет Европейская программа разработки системы перехвата гиперзвуковых угроз HYDEF (Hype.
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