Читать страшные рассказы, не отзывался ночью если будут звать

Когда страшные рассказы читать за полночь в глухой деревне, грань между вымыслом и реальностью начинает стремительно таять — и Андрею предстоит убедиться в этом на собственном опыте.
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