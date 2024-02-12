Понятно, что интервью рассчитано на западную аудиторию, но такое впечатление, что российский Президент учитывал задержку в их развитии, выдавал информацию аккуратно и дозированно.
Шольц назвал "нелепым" интервью Путина
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Многие, очень многие немцы называют нелепым самого Шольца, бесхребетной ливерной колбасой, как назвал его пОсёл усраины Мельник и пока ничего. Собака лает, ветер носит ,караван идёт, ВВП ...й на них кладёт. Так и живём...
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