Шольц назвал "нелепым" интервью Путина

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Леонид Ла Рошель

Многие, очень многие немцы называют нелепым самого Шольца, бесхребетной ливерной колбасой, как назвал его пОсёл усраины Мельник и пока ничего. Собака лает, ветер носит ,караван идёт, ВВП ...й на них кладёт. Так и живём...