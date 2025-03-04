Заседания школы эффективного педагогического опыта учителей первой и высшей квалификационной категории гуманитарного и естест...

Заседания школы эффективного педагогического опыта учителей первой и высшей квалификационной категории гуманитарного и естественно-математического цикла22 февраля 2025 в государственном учреждении образования ´Каменская средняя школа Бобруйского района´ состоялось заседание школы эффективного педагогического опыта учителей первой и высшей квалифика .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии