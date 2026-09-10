ВТБ: Три региона имеют потенциал для значительного увеличения инвестиций в ГЧП в течение ближайших пяти лет

Иркутская область, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ обладают наиболее высоким финансово-экономическим потенциалом для увеличения инвестиционной активности на рынке государственно-частного партнерства (ГЧП) в ближайшие пять лет.
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