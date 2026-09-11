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До 128 ядер на чип, поддержка LPDDR6 и PCIe 7/6. Arm представила платформу Neoverse CSS N

До 128 ядер на чип, поддержка LPDDR6 и PCIe 7/6. Arm представила платформу Neoverse CSS N

Для облачных систем Компания Arm представила платформу Neoverse CSS N4 для облачных решений. Это не конкретная однокристальная система, а платформа для полузаказных решений.

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