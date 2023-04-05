Захарова: Размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила о том, что общая сумма военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки с начала российской спецоперации превысит 35 миллиардов долларов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила о том, что общая сумма военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки с начала российской спецоперации превысит 35 миллиардов долларов.
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