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Захарова: Размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд

Захарова: Размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила о том, что общая сумма военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки с начала российской спецоперации превысит 35 миллиардов долларов.

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