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SUSHI: всплеск притока на Binance оказался краткосрочным событием

5 сентября на Binance зафиксирован приток 5,46 млн SUSHI, а чистый поток составил +2,41 млн токенов — максимальное значение за последние шесть месяцев.

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