В свердловском правительстве раскрыли, на что потратят дополнительные 15 млрд рублей

Свердловская область в 2024 году получит крупный транш из федеральной казны. Львиную долю заложили на ремонт дорогВ бюджет Свердловской области на 2024 год из федеральной казны выделят дополнительные деньги.
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