Пять человек разбились в ДТП, возвращаясь с похорон погибшего в аварии друга

Скриншот видео Пять человек, возвращавшихся с похорон погибшего в аварии друга, погибли в ДТП с грузовиком в Боготольском районе Красноярского края, сообщила региональная прокуратура в четверг, 8 августа, в своем Telegram-канале.
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