В Воронежской области обломками БПЛА повреждена контактная сеть ж/д

В одном из районов Воронежской области при падении обломков сбитого дрона произошел обрыв контактной сети на железной дороге, задержан один поезд, 28 декабря сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
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