В России указали на жесткую команду Украине от США

Украина получила от США жесткую команду на мирное урегулирование конфликта. Теперь украинская сторона будет вынуждена работать с Россией без «завихрений и мошенничества», считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.