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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Центр» награждены государственными наградами в зоне проведения СВО

Артиллеристы группировки войск «Центр» награждены государственными наградами в зоне проведения СВО

За проявленные самоотверженность и героизм начальник штаба самоходного артиллерийского полка группировки войск «Центр» гвардии подполковник Сергей Панкин вручил военнослужащим медали «За отвагу», «За храбрость», «Суворова», «Жукова», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.

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