Гибель президента Ирана: Во время полёта погода была благоприятной

Глава президентской канцелярии Ирана Гулам Хоссейн Исмаили заявил, что во время полета трех вертолетов, включая тот, на борту которого находился покойный президент Ибрагим Раиси, «условия полета» и погода были «совершенно нормальными».
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