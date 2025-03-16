Австрия и США: Министр Майнль-Райзингер о будущем партнёрства Европы

Новая глава МИД Австрии, Беате Майнль-Райзингер, подчеркивает важность сохранения партнёрства с США. На фоне испытаний трансатлантического сотрудничества она призывает к диалогу и самостоятельности Европы в решении экономических и оборонных вопросов.