Дарья Гаврилова: мне стыдно, что я — русская

Бывшая российская теннисистка выступила с громким заявлением в социальных сетях. Австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Гаврилова выступила с резкими заявлениями в социальных сетях, заявив, что стыдится называть себя русской.
Бывшая российская теннисистка выступила с громким заявлением в социальных сетях. Австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Гаврилова выступила с резкими заявлениями в социальных сетях, заявив, что стыдится называть себя русской.
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