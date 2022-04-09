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Дарья Гаврилова: мне стыдно, что я — русская

Дарья Гаврилова: мне стыдно, что я — русская

Бывшая российская теннисистка выступила с громким заявлением в социальных сетях. Австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Гаврилова выступила с резкими заявлениями в социальных сетях, заявив, что стыдится называть себя русской.

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