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Медведев призвал Макрона спасаться от армии задержанного во Франции Дурова

Медведев призвал Макрона спасаться от армии задержанного во Франции Дурова

Заместитель председателя Совбеза РФ в шутку призвал французского лидера Эммануэля Макрона бежать из Франции и спасаться от «армии» основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного накануне в Париже.

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