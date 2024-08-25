Медведев призвал Макрона спасаться от армии задержанного во Франции Дурова

Заместитель председателя Совбеза РФ в шутку призвал французского лидера Эммануэля Макрона бежать из Франции и спасаться от «армии» основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного накануне в Париже.
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